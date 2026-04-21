التلفزيون إيراني: تضرر نحو 138 ألف منشأة مدنية منذ بدء الحرب

الوكيل الإخباري- أفادت قناة "SNN" الإيرانية بأن نحو 138 ألف منشأة مدنية في إيران تعرضت لأضرار نتيجة الضربات الأمريكية والإسرائيلية منذ بداية التصعيد العسكري.



ووفقا للبيانات التي نشرها التلفزيون، شملت الأضرار أكثر من 113 ألف مبنى سكني، ونحو 23.5 ألف مبنى تجاري، وأكثر من 300 منشأة طبية، و32 جامعة، و993 مؤسسة تعليمية.



وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد صرح في وقت سابق، بأن استهداف وإلحاق الضرر بالمستشفيات وشركات الأدوية ومعهد باستور بوصفه مركزا للبحوث الطبية في إيران يمثل جريمة صارخة بحق الإنسانية، حيث جاءت تصريحاته بعد أن استهدفت الضربات الأمريكية-الإسرائيلية معهد باستور الإيراني للبحوث الطبية.

