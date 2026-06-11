الخميس 2026-06-11 01:23 ص

التلفزيون الإيراني: اعتراض صاروخ كروز بمحافظة بوشهر جنوبا

التلفزيون الإيراني: اعتراض صاروخ كروز بمحافظة بوشهر جنوبا
ارشيفية
 
الخميس، 11-06-2026 01:16 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد التلفزيون الإيراني نقلاً عن مصادر بأن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخ كروز في مدينة عسلويه بمحافظة بوشهر جنوبي إيران.اضافة اعلان


كما أشارت المصادر إلى سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم جنوبي البلاد.
 
 


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