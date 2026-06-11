التلفزيون الإيراني: اعتراض صاروخ كروز بمحافظة بوشهر جنوبا

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الوكيل الإخباري- أفاد التلفزيون الإيراني نقلاً عن مصادر بأن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخ كروز في مدينة عسلويه بمحافظة بوشهر جنوبي إيران. اضافة اعلان





كما أشارت المصادر إلى سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم جنوبي البلاد.









