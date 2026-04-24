السبت 2026-04-25 12:48 ص

التلفزيون الإيراني: عراقجي ليس لديه اجتماع مقرر مع الجانب الأميركي في إسلام أباد

أرشيفية
 
الجمعة، 24-04-2026 11:31 م

الوكيل الإخباري- قال مراسل التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء الجمعة، إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ليس لديه اجتماع مقرر مع الجانب الأميركي في إسلام أباد، لكنه أضاف أن باكستان يمكنها إيصال وجهة نظر إيران فيما يتعلق بإنهاء الحرب.

ووصل عراقجي إلى إسلام أباد الجمعة، قبيل المحادثات المرتقبة، بحسب ما أعلنت الخارجية الباكستانية.


وأوضحت الوزارة الباكستانية في بيان أن عراقجي "سيعقد اجتماعات مع كبار القادة الباكستانيين لمناقشة آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة" من دون الإشارة بشكل مباشر إلى محادثات مع مبعوثي واشنطن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.


ويتوجه المبعوثان الأميركيان ويتكوف وكوشنر، السبت، إلى باكستان لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع إيران بشأن وضع حد للحرب، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.


وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لقناة فوكس نيوز: "أؤكد أن المبعوث الخاص ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى باكستان صباح غد لإجراء محادثات ... مع ممثلين عن الوفد الإيراني".


وأشارت إلى أنه من غير المتوقع هذه المرة أن يكون نائب الرئيس جيه دي فانس على متن هذه الرحلة.

 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 