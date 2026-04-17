التلفزيون الإيراني: على السفن المارة عبر هرمز نيل موافقة الحرس الثوري

الوكيل الإخباري- ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن مسؤول عسكري كبير، أنّ السفن التجارية يمكنها المرور عبر مضيق هرمز في مسار محدّد وبموافقة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف المسؤول أنه يحظر مرور السفن العسكرية عبر المضيق.