التلفزيون الإيراني: لم يغادر أي وفد إيراني إلى باكستان حتى الآن

الثلاثاء، 21-04-2026 12:27 م
الوكيل الإخباري-  أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء، بأن أي وفد من إيران لم يتوجّه حتى الآن إلى باكستان للمشاركة في محادثات مع الولايات المتحدة، في وقت يقترب فيه موعد انتهاء الهدنة بين الطرفين.اضافة اعلان


وأورد التلفزيون الرسمي أن "أي وفد إيراني سواء كان رئيسا أم ثانويا لم يغادر حتى الآن إلى إسلام أباد في باكستان"، نافيا بذلك أنباء كانت تؤكّد عكس ذلك.

ونقل التلفزيون عن مسؤولين إيرانيين قولهم: "نحن لا نقبل التفاوض تحت التهديدات وانتهاك الالتزامات" و"استمرار المشاركة في المفاوضات يعتمد على تغير سلوك الأميركيين ومواقفهم".

أبدت الولايات المتحدة ثقتها في أن محادثات السلام مع إيران ستعقد في باكستان، وقال مسؤول إيراني كبير إن طهران تدرس المشاركة فيها، لكن ما تزال توجد عقبات كبيرة وحالة من الضبابية مع اقتراب وقف إطلاق النار من نهايته.

ويرغب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتوصل إلى اتفاق يمنع المزيد من ارتفاع أسعار النفط والصدمات في أسواق الأسهم، لكنه يصرّ على أن إيران لا يمكن أن تمتلك الوسائل لصنع سلاح نووي.
 
 


