التلفزيون الإيراني: لم يغادر أي وفد إيراني إلى باكستان حتى الآن

وأورد التلفزيون الرسمي أن "أي وفد إيراني سواء كان رئيسا أم ثانويا لم يغادر حتى الآن إلى إسلام أباد في باكستان"، نافيا بذلك أنباء كانت تؤكّد عكس ذلك.
ونقل التلفزيون عن مسؤولين إيرانيين قولهم: "نحن لا نقبل التفاوض تحت التهديدات وانتهاك الالتزامات" و"استمرار المشاركة في المفاوضات يعتمد على تغير سلوك الأميركيين ومواقفهم".
أبدت الولايات المتحدة ثقتها في أن محادثات السلام مع إيران ستعقد في باكستان، وقال مسؤول إيراني كبير إن طهران تدرس المشاركة فيها، لكن ما تزال توجد عقبات كبيرة وحالة من الضبابية مع اقتراب وقف إطلاق النار من نهايته.
ويرغب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتوصل إلى اتفاق يمنع المزيد من ارتفاع أسعار النفط والصدمات في أسواق الأسهم، لكنه يصرّ على أن إيران لا يمكن أن تمتلك الوسائل لصنع سلاح نووي.
أخبار متعلقة
-
مسؤولة أوروبية: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء وينبغي فض الشراكة معها
-
التلفزيون إيراني: تضرر نحو 138 ألف منشأة مدنية منذ بدء الحرب
-
طهران: ناقلة نفط إيرانية تمكنت من دخول مياهنا الإقليمية رغم التهديدات الأمريكية
-
كاتس: سلاح حزب الله سيُنزع بوسائل عسكرية ودبلوماسية
-
مصدر باكستاني: الأمور تسير قدما وترامب قد يحضر شخصيا في حال التوقيع على اتفاق مع إيران
-
إيران.. إعدام قائد شبكة متعاونة مع الموساد
-
تقرير: حاملة الطائرات الأمريكية الثالثة تتوجه إلى الشرق الأوسط مع اقتراب انتهاء مدة الهدنة مع إيران
-
انطلاق جلسات اختيار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة