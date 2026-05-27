التلفزيون الإيراني: مسودة اتفاق تنص على فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري

الأربعاء، 27-05-2026 03:59 م

الوكيل الإخباري- قال التلفزيون الإيراني الرسمي، إن طهران حصلت على مسودة إطار عمل أولي غير رسمي لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة.

وأضاف أنه بموجب هذا الإطار ستسمح إيران بعودة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر؛ بينما ستسحب الولايات المتحدة قواتها العسكرية من محيط إيران وترفع الحصار البحري المفروض عليها.

 
 


