التلفزيون الإيراني: موجة جديدة من الصواريخ تنطلق باتجاه إسرائيل

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء، إنه أطلق "موجة غارات" إضافية على طهران، بعيد سماع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية.
