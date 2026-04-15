التلفزيون الإيراني: وفد باكستاني يصل طهران

الوكيل الإخباري- قال التلفزيون الإيراني إن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي سيستقبل بعد قليل وفدا باكستانيا رفيع المستوى في العاصمة الإيرانية طهران.





كما أفاد مصدر إيراني لقناة "الجزيرة"، بوصول قائد الجيش الباكستاني على رأس وفد إلى طهران.





