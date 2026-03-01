الأحد 2026-03-01 04:54 ص

التلفزيون الإيراني يعلن مقتل خامنئي

الأحد، 01-03-2026 04:34 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن التلفزيون الإيراني، فجر الأحد، مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بضربات عسكرية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الأحد، مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، خلال الضربات العسكرية الإسرائيلية الأميركية على إيران.

 
 


