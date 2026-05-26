الثلاثاء 2026-05-26 01:25 م

التلفزيون الإيراني ينفي تقارير إعلامية عن "خطة الـ14 بندا" بين واشنطن وطهران

الثلاثاء، 26-05-2026 11:51 ص

الوكيل الإخباري- نفى تلفزيون إيران ما نشرته وسائل إعلام عربية عن وجود مذكرة تفاهم مكونة من 14 بندا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن تلك الادعاءات "كذب ولا أساس لها من الصحة".

وأعلن التلفزيون الإيراني أن قناة "العربية" الإخبارية "ادعت قبل ساعات أنها حصلت على النص النهائي للمسودة الأولية لمذكرة تفاهم بين إيران وأمريكا".

وأشار تقرير التلفزيون إلى أن تلك المسودة تتضمن مواضيع مثل "إعادة فتح مضيق هرمز، وبدء مفاوضات حول البرنامج النووي، وآلية تحرير الأموال الإيرانية المجمدة، وبعض المواضيع الأخرى".

وأضاف: "جميع هذه الادعاءات منفية".

 
 


