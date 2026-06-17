التلفزيون الإيراني: 3 ناقلات نفط إيرانية في طريقها عبر هرمز

03:19 م

الوكيل الإخباري- قال التلفزيون الإيراني إن 3 ناقلات نفط إيرانية بسعة 5 ملايين برميل في طريقها عبر مضيق هرمز إلى وجهتها التجارية. اضافة اعلان





وأضاف أن ناقلات النفط الإيرانية الثلاث لا تزال بانتظار الحصول على إذن الحرس الثوري لعبور المضيق.



وأردف التلفزيون الإيراني أن السفن العالقة في مضيق هرمز لا تزال تنتظر الحصول على إذن من الحرس الثوري للعبور.





