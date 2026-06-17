الأربعاء 2026-06-17 03:32 م

التلفزيون الإيراني: 3 ناقلات نفط إيرانية في طريقها عبر هرمز

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 17-06-2026 03:19 م
الوكيل الإخباري-   قال التلفزيون الإيراني إن 3 ناقلات نفط إيرانية بسعة 5 ملايين برميل في طريقها عبر مضيق هرمز إلى وجهتها التجارية.اضافة اعلان


وأضاف أن ناقلات النفط الإيرانية الثلاث لا تزال بانتظار الحصول على إذن الحرس الثوري لعبور المضيق.

وأردف التلفزيون الإيراني أن السفن العالقة في مضيق هرمز لا تزال تنتظر الحصول على إذن من الحرس الثوري للعبور.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي التلفزيون الإيراني: 3 ناقلات نفط إيرانية في طريقها عبر هرمز

السعايدة يتفقد محطة العقبة الحرارية

أخبار محلية السعايدة يتفقد محطة العقبة الحرارية

يُقلل المتداولون مجدداً من شأن مخاطر الأحداث، ولماذا يُعدّ ذلك أمراً بالغ الأهمية

أخبار الشركات يُقلل المتداولون مجدداً من شأن مخاطر الأحداث، ولماذا يُعدّ ذلك أمراً بالغ الأهمية

بورصة عمان

اقتصاد محلي 1‎6.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

البنك العربي وبنك الملابس الخيري يواصلان رحلة العطاء للعام الثالث عشر ضمن برنامج "يوم اليتيم"

أخبار الشركات البنك العربي وبنك الملابس الخيري يواصلان رحلة العطاء للعام الثالث عشر ضمن برنامج "يوم اليتيم"

غرفة صناعة الأردن

أخبار محلية "صناعة الأردن" تطلق الدليل الإرشادي الطوعي لفرز النفايات القماشية

العاصمة عمّان

أخبار محلية ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في الأردن 5.1% خلال نيسان

sadfa

تكنولوجيا ميزات خفية في Google Maps تجعل القيادة أكثر أمانًا وسهولة



 
 






الأكثر مشاهدة

 