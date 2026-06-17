التلفزيون الإيراني: 3 ناقلات نفط إيرانية في طريقها عبر هرمز

وأضاف أن ناقلات النفط الإيرانية الثلاث لا تزال بانتظار الحصول على إذن الحرس الثوري لعبور المضيق.
وأردف التلفزيون الإيراني أن السفن العالقة في مضيق هرمز لا تزال تنتظر الحصول على إذن من الحرس الثوري للعبور.
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