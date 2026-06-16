التلفزيون الايراني: عملية رفع الحصار البحري بدأت

وأضاف أن ثلاث ناقلات نفط إيرانية تواصل الإبحار في شمال المحيط الهندي، في إطار التحركات البحرية الجارية.
وفي السياق، أكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني مجدداً ضرورة تنسيق السفن مع قواتها عند العبور عبر مضيق هرمز.
وتأتي هذه التطورات في ظل متابعة إقليمية ودولية لحركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية بالمنطقة.
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