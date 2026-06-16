التلفزيون الايراني: عملية رفع الحصار البحري بدأت

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الوكيل الإخباري- أفاد التلفزيون الإيراني بأن عملية رفع الحصار البحري عن إيران قد بدأت، مشيراً إلى أن سفينتين تحملان مواد أساسية تتجهان حالياً نحو الموانئ الإيرانية. اضافة اعلان





وأضاف أن ثلاث ناقلات نفط إيرانية تواصل الإبحار في شمال المحيط الهندي، في إطار التحركات البحرية الجارية.



وفي السياق، أكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني مجدداً ضرورة تنسيق السفن مع قواتها عند العبور عبر مضيق هرمز.



وتأتي هذه التطورات في ظل متابعة إقليمية ودولية لحركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية بالمنطقة.









