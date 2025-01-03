 
الجمعة 2025-01-03 02:15 ص
 

التلفزيون السوري: غارة إسرائيلية تستهدف منشآت في حلب

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 03-01-2025 01:37 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد التلفزيون السوري، بأن غارة إسرائيلية استهدفت منشآت عسكرية في بلدة السفيرة بمحافظة حلب.اضافة اعلان


وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه سُمع دويّ "ما لا يقلّ عن سبعة انفجارات ضخمة ناتجة عن استهداف الطيران الإسرائيلي لمعامل الدفاع في منطقة السفيرة جنوب حلب والبحوث العلمية."
 
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