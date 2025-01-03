التلفزيون السوري: غارة إسرائيلية تستهدف منشآت في حلب

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه سُمع دويّ "ما لا يقلّ عن سبعة انفجارات ضخمة ناتجة عن استهداف الطيران الإسرائيلي لمعامل الدفاع في منطقة السفيرة جنوب حلب والبحوث العلمية."
-
أخبار متعلقة
-
جلسة لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط الجمعة
-
ترامب: فترة بايدن الرئاسية كانت كارثة بالمطلق على الولايات المتحدة
-
"FBI": لا يوجد حتى الآن أي صلة بين الهجمات الإرهابية في نيو أورليانز ولاس فيغاس
-
اكتشاف أكبر موقع لآثار أقدام ديناصورات في بريطانيا
-
السويد تخصص أكثر من 27 مليون دولار لتزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت
-
الصدر: كل من يحاول الانتقام من المدنيين لا يمثل الإسلام
-
الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى دمشق اعتبارا من 7 يناير
-
مسؤولون إسرائيليون: إرسال الوفد للدوحة محاولة اللحظة الأخيرة