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التمويل الغربي لأوكرانيا بلغ 238.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات

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أرشيفية
الأحد، 22-12-2024 08:51 ص

الوكيل الإخباري- بلغت قيمة المساعدات المالية الغربية غير العسكرية لأوكرانيا خلال 3 سنوات 238.5 مليار دولار، وفقا لحساب أجرته وكالة "نوفوستي" بناءً على بيانات وزارة المالية الأوكرانية.

وبحسب وكالة "نوفوستي" بلغت نفقات الميزانية الأوكرانية في عامي 2022-2023 نحو 193.3 مليار دولار، و81.3 مليار دولار في عام 2024. وبذلك بلغت النفقات على مدى ثلاث سنوات 274.6 مليار دولار.

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وبلغ حجم المساعدات التي حولتها الدول الغربية إلى أوكرانيا 238.5 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا 87% من نفقات الميزانية الأوكرانية.


كما بلغ حجم المساعدات المالية الخارجية المستخدمة في الإنفاق الاجتماعي في الميزانية 106 مليارات دولار، وبلغت المساعدات العسكرية 132.5 مليار دولار.

 

RT

 
gnews

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