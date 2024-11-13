الجامعة العربية تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف الحرب في السودان

الوكيل الإخباري- أكَّدت جامعة الدول العربية أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لوقف الحرب وإنقاذ الشعب السوداني من الموت، إضافة إلى الوضع الإنساني المتدهور وأزمة الغذاء المتفاقمة.

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