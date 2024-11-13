الجامعة العربية تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف الحرب في السودان

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية للمبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة للسودان، رمطان لعمامرة. حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة حول تطورات الأوضاع في السودان في ظل استمرار الحرب وما يترتب عليها من تبعات إنسانية هائلة.
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