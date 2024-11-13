 
الأربعاء 2024-11-13 10:12 م
 

الجامعة العربية تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف الحرب في السودان

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
الأربعاء، 13-11-2024 08:42 م

الوكيل الإخباري-    أكَّدت جامعة الدول العربية أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لوقف الحرب وإنقاذ الشعب السوداني من الموت، إضافة إلى الوضع الإنساني المتدهور وأزمة الغذاء المتفاقمة.

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جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية للمبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة للسودان، رمطان لعمامرة. حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة حول تطورات الأوضاع في السودان في ظل استمرار الحرب وما يترتب عليها من تبعات إنسانية هائلة.

 
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