الجامعة العربية تؤكد إلتزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله

الوكيل الإخباري- أكدت جامعة الدول العربية التزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وحرصها الشديد على أمن واستقرار الدول العربية.

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وأعربت في بيان اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العربي للتوعية بمآسي وآلام ضحايا الأعمال الإرهابية الذي يصادف في 22 نيسان من كل عام، عن تضامنها الكامل مع الضحايا وعائلاتهم.