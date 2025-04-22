الثلاثاء 2025-04-22 01:58 م
 

الجامعة العربية تؤكد إلتزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
 
الثلاثاء، 22-04-2025 01:13 م

الوكيل الإخباري-    أكدت جامعة الدول العربية التزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وحرصها الشديد على أمن واستقرار الدول العربية.

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وأعربت في بيان اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العربي للتوعية بمآسي وآلام ضحايا الأعمال الإرهابية الذي يصادف في 22 نيسان من كل عام، عن تضامنها الكامل مع الضحايا وعائلاتهم.


وأكد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون القانونية السفير محمد الأمين ولد أكيك، أن هذا اليوم يمثل مناسبة لتسليط الضوء على معاناة ضحايا الأعمال الإرهابية وضرورة الاعتراف بحقوقهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار نفسية واجتماعية وصحية ومادية، كما يهدف إلى تعزيز الدعم المقدم لهم ولعائلاتهم وتخفيف معاناتهم.

 
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