الجامعة العربية تؤكد إلتزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله

وأعربت في بيان اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العربي للتوعية بمآسي وآلام ضحايا الأعمال الإرهابية الذي يصادف في 22 نيسان من كل عام، عن تضامنها الكامل مع الضحايا وعائلاتهم.
وأكد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون القانونية السفير محمد الأمين ولد أكيك، أن هذا اليوم يمثل مناسبة لتسليط الضوء على معاناة ضحايا الأعمال الإرهابية وضرورة الاعتراف بحقوقهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار نفسية واجتماعية وصحية ومادية، كما يهدف إلى تعزيز الدعم المقدم لهم ولعائلاتهم وتخفيف معاناتهم.
-
أخبار متعلقة
-
هام لكل زوار السعودية .. غرامة 50 ألف و 6 أشهر حبس لمخالفي هذه التعليمات
-
الفاتيكان ينشر أول صورة للبابا فرنسيس في نعشه
-
حاملة طائرات بريطانية تقود قوة هجومية دولية بالمحيطين الهندي والهادئ
-
تمرين مشترك لبحريتي روسيا وبنغلاديش في المحيط الهندي
-
نجل أردوغان: لا أرغب في أن أصبح رئيساً
-
مجلس الأمن يناقش الوضع في هايتي
-
سموتريتش: أعتقد أن الوقت قد حان لمهاجمة غزة
-
جامعة هارفارد تقاضي إدارة ترامب بسبب تجميد التمويل