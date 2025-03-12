الجامعة العربية تؤكد دعمها لأمن واستقرار ليبيا

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية لممثلة السكرتير العام للأمم المتحدة الجديدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.
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