الجامعة العربية تؤكد دعمها لأمن واستقرار ليبيا

الوكيل الإخباري- أكد الأمين العام لجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، دعم الجامعة لكافة الجهود التي من شأنها تلبية تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والسلام.

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