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الجامعة العربية تؤكد دعمها لأمن واستقرار ليبيا

جامعة الدول العربية
الجامعة العربية
 
الأربعاء، 12-03-2025 08:10 م

الوكيل الإخباري-   أكد الأمين العام لجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، دعم الجامعة لكافة الجهود التي من شأنها تلبية تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والسلام.

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جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية لممثلة السكرتير العام للأمم المتحدة الجديدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

 
 
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