الجامعة العربية تبحث القضايا التنظيمية للمنظمات العربية المتخصصة

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة، المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اجتماعها اليوم الأحد، بمقرّ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتجارة في الدول الأعضاء، إلى جانب مديري عموم ومساعديهم من المنظمات العربية المتخصصة.

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وقال مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالأمانة الفنية للجنة، الدكتور رائد الجبوري، خلال أعمال اللجنة، إن الاجتماعات التي تستمر 5 أيام ستناقش قضايا تنظيمية ومالية وإدارية وهيكلية متعلقة بالمنظمات العربية المتخصصة، تمهيداً لعرض توصياتها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (116) والمقرر عقدها في الفترة من 31 آب إلى 3 أيلول المقبل.



وأشار الجبوري أن اللجنة، التي أُنشئت بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته غير العادية عام 1988، تُعد إحدى الآليات الفنية الرئيسية الداعمة لجهود التنسيق والتكامل المؤسسي العربي، مضيفاً أن اللجنة تراجع سنوياً تقارير هيئات الرقابة، والحسابات الختامية، والتقارير المالية والمحاسبية، إلى جانب مراجعة الخطط والموازنات العامة للمنظمات المتخصصة كل عامين.



وأوضح أن اللجنة تتابع بشكل دوري ملفات حيوية، من أبرزها جدول متأخرات الدول الأعضاء لصالح موازنات المنظمات العربية، والتقارير الدورية لصندوق النقد العربي، ومشاركة الأمانة العامة في أعمال الهيئات التشريعية والتنفيذية للمنظمات.



ولفت إلى أنه أُسند إلى اللجنة كذلك الإشراف على لجنتين فرعيتين فنيتين، تُعني إحداهما بتوحيد الأنظمة الأساسية للمنظمات العربية المتخصصة، والثانية بتوحيد النظام المالي والمحاسبي، وأُقرّت مخرجات أعمالهما من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.



ومن بين البنود المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية، مناقشة تقارير وتوصيات الاجتماعين الأخيرين للجنة الفنية المعنية بدراسة الأنظمة الأساسية الموحدة.