 
الجمعة 2025-01-31 07:12 م
 

الجامعة العربية تجري تحضيراتها للقمة العربية المقبلة بالعراق

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
الجمعة، 31-01-2025 06:44 م

الوكيل الإخباري-   بحثت جامعة الدول العربية مع العراق التحضيرات اللازمة بشأن استضافة بغداد للقمة العربية المقبلة.

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ووفقا لبيان صادر عن جامعة الدول العربية، أكد الأمين العام المساعد للجامعة، السفير حسام زكي، عقب لقائه رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، أن العراق يولى اهتماما رفيع المستوى لاستضافة قمة عربية ناجحة وتسخير كافة الإمكانيات التي تحتاجها القمة لتكون على مستوى توقعات الدول الأعضاء.

 
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