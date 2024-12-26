الجامعة العربية تحذر من إشعال الفتنة في سوريا وترفض التصريحات الإيرانية

وشددت الجامعة العربية في بيان لها، الخميس، على ضرورة احترام كافة الأطراف لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وحصر السلاح بيد الدولة، وحل أي تشكيلات مسلحة، ورفض التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار.
كما وأعربت عن ثقتها في تمكن أبناء الشعب السوري بكافة مكوناته وقياداته، ومن خلال التحلي بالحكمة، من الحفاظ على السلم الأهلي واللحمة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، والخروج من هذه المحنة الطويلة أقوى مما كانت، واستعادة دورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي.
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