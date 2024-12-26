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الجامعة العربية تحذر من إشعال الفتنة في سوريا وترفض التصريحات الإيرانية

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
الخميس، 26-12-2024 11:10 م
الوكيل الإخباري-   أعربت جامعة الدول العربية عن رفضها التصريحات الإيرانية الأخيرة الرامية إلى تأجيج الفتن بين أبناء الشعب السوري، مؤكدة على ما جاء في بيان العقبة للجنة الاتصال حول سوريا من ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام إرادته وخياراته.اضافة اعلان


وشددت الجامعة العربية في بيان لها، الخميس، على ضرورة احترام كافة الأطراف لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وحصر السلاح بيد الدولة، وحل أي تشكيلات مسلحة، ورفض التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار.

كما وأعربت عن ثقتها في تمكن أبناء الشعب السوري بكافة مكوناته وقياداته، ومن خلال التحلي بالحكمة، من الحفاظ على السلم الأهلي واللحمة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، والخروج من هذه المحنة الطويلة أقوى مما كانت، واستعادة دورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي.
 
gnews

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