 
الثلاثاء 2024-11-26 02:16 ص
 

الجامعة العربية تحذر من التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية

الجامعة العربية
الجامعة الدول العربية
الثلاثاء، 26-11-2024 12:52 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت جامعة الدول العربية أن السلام يظل الخيار الوحيد، وأن ما تفعله إسرائيل من إجرام يقضي على احتمالات التعايش المستقبلي بين العرب واليهود.اضافة اعلان


وقالت الجامعة إن تصور إسرائيل أن بإمكانها الحصول على السلام والأمن من دون حصول الفلسطينيين على حقهم في الاستقلال يعد وهما كبيرا.

جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في الجلسة الافتتاحية للنسخة العاشرة لمنتدى “حوارات روما المتوسطية” في العاصمة الإيطالية روما، بحضور الرئيس الإيطالي وعدد من الوزراء العرب والأجانب.

وشدد أبو الغيط على أن إسرائيل تسعى لضم الأراضي الفلسطينية كلها والسيطرة عليها من النهر إلى البحر، لافتا إلى أن الرؤية التي تحكم فكر الحكومة الحالية هي رؤية استيطانية توسعية وأن البديل هو نظام الفصل العنصري القائم حالياً على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن هذا النظام لا يمكن تثبيته سوى بالعنف والقهر، لا سيما أن الفلسطينيين يدفعون ثمن استمرار الاحتلال من دمائهم.
 
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