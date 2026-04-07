الجامعة العربية تحذر من انزلاق الوضع في المنطقة بشكل غير مسبوق

الوكيل الإخباري- حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، من انزلاق الوضع في المنطقة إلى مآلات غير مسبوقة، مؤكدا أن تصلب المواقف يمكن أن يقود إلى سيناريوهات كارثية لن يكون أي طرف بمنأى عن تبعاتها.

وشدد أبو الغيط في بيان اليوم الثلاثاء، على ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية في هذه اللحظة الدقيقة، والعمل على تجنيب المنطقة كوارث ستمتد آثارها حتما لسنوات.