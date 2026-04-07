الجامعة العربية تحذر من انزلاق الوضع في المنطقة بشكل غير مسبوق

جامعة الدول العربية
الثلاثاء، 07-04-2026 04:54 م

الوكيل الإخباري-    حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، من انزلاق الوضع في المنطقة إلى مآلات غير مسبوقة، مؤكدا أن تصلب المواقف يمكن أن يقود إلى سيناريوهات كارثية لن يكون أي طرف بمنأى عن تبعاتها.

وشدد أبو الغيط في بيان اليوم الثلاثاء، على ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية في هذه اللحظة الدقيقة، والعمل على تجنيب المنطقة كوارث ستمتد آثارها حتما لسنوات.


ونوه إلى أن سقف المطالب لدى الجانبين الأمريكي والإيراني لا يرجح أن يفضي إلى تسوية، مناشدا الوسطاء العمل بكل سبيل ممكن على تجسير الهوة بين المواقف إنقاذا للوضع، ومن أجل تجنيب المنطقة برمتها تبعات التدمير والخراب.

 
 


رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

عربي ودولي توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة

علما إيران وإسرائيل.

عربي ودولي وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة

استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

فلسطين استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

حالة الطقس في الأردن الاحد وأمطار على هذه المناطق - تحذيرات

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات



 






