الجامعة العربية تحذر من عواقب اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى

وقال فهمي إن وتيرة الاقتحامات قد تصاعدت بشدة في الشهور الأخيرة بما يعكس مخططا متواصلا لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، مشددا على الخطورة الشديدة لهذا المخطط الذي تتبناه زمرة من المتطرفين الإسرائيليين الذين يسيطرون على حكومة الاحتلال ويرسمون توجهاتها.
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