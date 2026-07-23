الخميس 2026-07-23 04:40 م

الجامعة العربية تحذر من عواقب اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى

كد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، أن استهداف المغرب أو المساس باستقراره يمثل اعتداء مرفوضا على أمن دولة عربية، مشيدا بيقظة الجهاز الأمني الذي أحبط المخطط. وأعرب فهمي في بيان اليوم الثلا
جامعة الدول العربية
 
الخميس، 23-07-2026 03:12 م

الوكيل الإخباري-    أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي عن استنكاره الكامل ورفضه بأشد العبارات لقيام أعداد من المستوطنين بلغت الآلاف باقتحام المسجد الأقصى اليوم الخميس، وذلك تحت حماية شرطة الاحتلال وبمشاركة وزراء من الحكومة الإسرائيلية.

اضافة اعلان


وقال فهمي إن وتيرة الاقتحامات قد تصاعدت بشدة في الشهور الأخيرة بما يعكس مخططا متواصلا لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، مشددا على الخطورة الشديدة لهذا المخطط الذي تتبناه زمرة من المتطرفين الإسرائيليين الذين يسيطرون على حكومة الاحتلال ويرسمون توجهاتها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

عت

عربي ودولي ترامب: لن نقر الاتفاق النووي مع السعودية إلا إذا انضمت إلى الاتفاقيات الإبراهيمية

ل

أخبار محلية التصعيد اليمني الذي قد يغير قواعد اللعبة

ل

أخبار محلية وزير الاستثمار يقرع جرس افتتاح التداول في بورصة لندن

ب

أخبار محلية بحث التعاون بين هيئة "المصابين العسكريين" و"الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين"

ولي العهد يستقبل الحكام الأردنيين بعد مشاركتهم في كأس العالم

أخبار محلية ولي العهد يستقبل الحكام الأردنيين بعد مشاركتهم في كأس العالم

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني، اليوم الأحد، عن منح الترخيص الرسمي لمطار مدينة عمّان لتشغيل الرحلات الجوية المدنية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المتواصلة لدعم مشاريع قطاع الطيران المدني، وبم

أخبار محلية الطيران المدني: توصية وكالة سلامة الطيران الأوروبية بشأن الأردن "استشارية فقط"

مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك

عربي ودولي مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في القدس

زين شريك الاتصالات الرسمي لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين

أخبار الشركات زين شريك الاتصالات الرسمي لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين



 
 






الأكثر مشاهدة

 