الجامعة العربية تحذر من عواقب اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي عن استنكاره الكامل ورفضه بأشد العبارات لقيام أعداد من المستوطنين بلغت الآلاف باقتحام المسجد الأقصى اليوم الخميس، وذلك تحت حماية شرطة الاحتلال وبمشاركة وزراء من الحكومة الإسرائيلية.

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