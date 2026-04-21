الثلاثاء 2026-04-21 07:17 م

الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بشأن الاعتداءات الإيرانية

الثلاثاء، 21-04-2026 06:13 م

الوكيل الإخباري-   دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية، واصفاً إياها بغير القانونية وغير المبررة.

وأكد أبو الغيط في كلمته خلال اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بشأن الهجمات الإيرانية غير المشروعة ضد الدول العربية والتزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية المترتبة بموجب القانون الدولي، والذي عقد اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي، أن إيران خالفت قرار مجلس الأمن الدولي، وطالبها بالامتثال له وتحمل مسؤولية الأضرار والتعويض عنها.

 
 


