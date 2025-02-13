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الجامعة العربية تدعو لتعزيز الانفتاح الاقتصادي بين الدول العربية

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
الخميس، 13-02-2025 02:23 م

الوكيل الإخباري-   دعا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي للدول العربية، ومنح المستثمر العربي المزيد من الأفضليات والضمانات والفرص الواعدة، والنظر بإيجابية إلى التعاون القائم في الكتلة الاقتصادية العربية، بما في ذلك الأمن الغذائي.

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وأكد أبو الغيط، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة، أهمية تبني مبادرة لتطوير اتفاقية التجارة الحرة وبما يتماشى مع التطورات والتحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرا الى أن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية التي دخلت حيز النفاذ عام 1986، انبثق عنها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتعد من أهم المكتسبات في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك.

 
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