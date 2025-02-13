الجامعة العربية تدعو لتعزيز الانفتاح الاقتصادي بين الدول العربية

وأكد أبو الغيط، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة، أهمية تبني مبادرة لتطوير اتفاقية التجارة الحرة وبما يتماشى مع التطورات والتحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرا الى أن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية التي دخلت حيز النفاذ عام 1986، انبثق عنها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتعد من أهم المكتسبات في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك.
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