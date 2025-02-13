الجامعة العربية تدعو لتعزيز الانفتاح الاقتصادي بين الدول العربية

الوكيل الإخباري- دعا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي للدول العربية، ومنح المستثمر العربي المزيد من الأفضليات والضمانات والفرص الواعدة، والنظر بإيجابية إلى التعاون القائم في الكتلة الاقتصادية العربية، بما في ذلك الأمن الغذائي.

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