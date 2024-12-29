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الجامعة العربية تدين إحراق الاحتلال مستشفى كمال عدوان بغزة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 29-12-2024 12:22 ص
الوكيل الإخباري-   أدان الأمين العام لجامعة الدول العريية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات قيام الاحتلال باحراق مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة بعد اقتحامه، ما أدى إلى استشهاد عدد من الكوادر الطبية حرقا.اضافة اعلان


وأكدت الجامعة في بيان السبت، أن جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولا زالت مستمرة لن تسقط بالتقادم، وأن الصمت العالمي عليها وصمة عار حقيقية على الضمير العالمي.

وشدد أبو الغيط، أن استهداف المستشفى وكوادره وحصاره لأسابيع هو إمعان غير مسبوق في التجرد من الإنسانية واستهانة بكل الأعراف العالمية المستقرة لخوض الحروب.
 
gnews

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