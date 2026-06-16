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الجامعة العربية تدين إقدام "إقليم أرض الصومال" على فتح سفارة في القدس المحتلة

شعار جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
 
الثلاثاء، 16-06-2026 12:36 م

الوكيل الإخباري-   دانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات، إقدام إقليم الشمال الغربي من جمهورية الصومال الفيدرالية "ما يسمى إقليم أرض الصومال" على فتح سفارة في مدينة القدس المحتلة في إصرار مستمر على تحدي أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بوضع مدينة القدس ومخالفتها، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن.

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وقالت الجامعة في بيان إن إقامة بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة أو الاعتراف بها مقراً للبعثات الأجنبية، يمثل انتهاكاً واضحاً للإجماع الدولي القائم بشأن الوضع القانوني للمدينة وتقويضاً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

 
 


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