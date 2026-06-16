الجامعة العربية تدين إقدام "إقليم أرض الصومال" على فتح سفارة في القدس المحتلة

الوكيل الإخباري- دانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات، إقدام إقليم الشمال الغربي من جمهورية الصومال الفيدرالية "ما يسمى إقليم أرض الصومال" على فتح سفارة في مدينة القدس المحتلة في إصرار مستمر على تحدي أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بوضع مدينة القدس ومخالفتها، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن.

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