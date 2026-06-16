الجامعة العربية تدين إقدام "إقليم أرض الصومال" على فتح سفارة في القدس المحتلة

وقالت الجامعة في بيان إن إقامة بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة أو الاعتراف بها مقراً للبعثات الأجنبية، يمثل انتهاكاً واضحاً للإجماع الدولي القائم بشأن الوضع القانوني للمدينة وتقويضاً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.
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