الجامعة العربية تدين اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

الإثنين، 29-12-2025 09:24 ص

الوكيل الإخباري-    دان مجلس جامعة الدول العربية بأشد العبارات اعتراف إسرائيل بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمى" إقليم أرض الصومال"، معبرين عن رفضهم لأي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الباطل بغية تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها.

ولبحث تداعيات القرار، عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أمس الأحد، دورةً غير عادية بناءً على طلب من جمهورية الصومال الفيدرالية.

 
 


