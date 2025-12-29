الجامعة العربية تدين اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

ولبحث تداعيات القرار، عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أمس الأحد، دورةً غير عادية بناءً على طلب من جمهورية الصومال الفيدرالية.
-
أخبار متعلقة
-
الصين تعارض الاعتراف بأرض الصومال وتجدد دعمها لمقديشو
-
ماكرون: حلفاء كييف سيجتمعون في باريس مطلع كانون الثاني
-
الصين تعلن بدء تدريبات بالذخيرة الحية حول تايوان
-
رئيسة المفوضية الأوروبية: يتعين تقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا
-
كوريا الشمالية تجري تجربة إطلاق صاروخ كروز بعيد المدى
-
الصين تعلن أنها ستجري مناورات عسكرية حول تايوان هذا الأسبوع
-
فتوى سورية تحذر من رفع الأسعار عند استبدال الليرة القديمة بالجديدة
-
الحوثي: أي وجود إسرائيلي في "صومالي لاند" سيكون هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة