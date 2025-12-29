الجامعة العربية تدين اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

الوكيل الإخباري- دان مجلس جامعة الدول العربية بأشد العبارات اعتراف إسرائيل بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمى" إقليم أرض الصومال"، معبرين عن رفضهم لأي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الباطل بغية تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها.

