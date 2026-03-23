الإثنين 2026-03-23 06:46 م

الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
 
الإثنين، 23-03-2026 06:28 م

الوكيل الإخباري-   دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، والإمعان في استهداف البنى التحتية اللبنانية والجسور في انتهاك سافر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وخرق واضح للقانون الدولي.

وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أهداف إسرائيل باتت مفضوحة في سعيها لإقامة منطقة عازلة في الجنوب اللبناني وسياستها الممنهجة لتمزيق الخارطة اللبنانية وتهجير الشعب اللبناني، مشددًا على مسؤولية مجلس الأمن الدولي في وضع حد لهذه الاعتداءات الاسرائيلية ووقفها بشكل فوري، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك التنفيذ الكامل وغير المنقوص لقرار مجلس الأمن 1701.

 
 


عربي ودولي الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان

