الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على إيران

ودعت الجامعة العربية في بيان لها، المجتمع الدولي لتدخل حاسم وفوري لوقف هذه الهجمات التي تهدد بإشعال المنطقة، مشددة على ضرورة احتواء التصعيد وعدم ترك الأمور تخرج عن السيطرة.
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