الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

الأربعاء، 08-04-2026 11:12 م

الوكيل الإخباري-    دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات "الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية وغير المسبوقة على لبنان، والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء، في انتهاك سافر وخرق خطير لكافة القوانين الدولية؛ واتهم الأمين العام إسرائيل بالسعي الحثيث من أجل تخريب اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران".

وقال المتحدث الرسمي، جمال رشدي، في بيان؛ إنه في الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي جهودًا حثيثة لنزع فتيل الحرب، وتتطلع المنطقة لتهدئة تقضي إلى تسوية الصراع الدائر بشكل مستدام، تواصل إسرائيل دورها المعرقل لأية تفاهمات يمكن أن تسهم في استعادة الاستقرار في المنطقة، بسياساتها الممنهجة والمفضوحة لإشعال الوضع عبر بوابة لبنان وربما الإطاحة بأي جهد يصب في مصلحة استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

 
 


