الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

الوكيل الإخباري- دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات "الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية وغير المسبوقة على لبنان، والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء، في انتهاك سافر وخرق خطير لكافة القوانين الدولية؛ واتهم الأمين العام إسرائيل بالسعي الحثيث من أجل تخريب اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران".

