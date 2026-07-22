الأربعاء 2026-07-22 11:20 م

الجامعة العربية تدين الدعوات التحريضية لاقتحام المسجد الأقصى المبارك

دانت جامعة الدول العربية قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بأشد العبارات الدعوات التي أطلقتها منظمات استيطانية إسرائيلية لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، تزامناً مع ما يسمى بـ"ذكرى خرا
ارشيفية
 
الأربعاء، 22-07-2026 08:51 م
الوكيل الإخباري-   دانت جامعة الدول العربية قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بأشد العبارات الدعوات التي أطلقتها منظمات استيطانية إسرائيلية لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، تزامناً مع ما يسمى بـ"ذكرى خراب الهيكل"، باعتبارها تصعيداً خطيراً وانتهاكاً جسيماً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، ومساساً بحرمة المقدسات الإسلامية.اضافة اعلان


وأكدت الجامعة العربية أن هذه الدعوات، وما قد يرافقها من إجراءات وممارسات توفر لها سلطات الاحتلال الحماية، تمثل امتداداً لسياسات إسرائيلية ممنهجة تستهدف فرض وقائع غير قانونية في القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحملت الأمانة العامة للجامعة العربية، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات، محذرةً من آثارها الخطيرة على الأمن والاستقرار، وتقويضها لفرص تحقيق السلام.

وودعت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن والأمم المتحدة واليونسكو، إلى الوفاء بمسؤولياته القانونية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المسجد الأقصى المبارك، وصون الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، واحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
 
 


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