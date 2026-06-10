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الجامعة العربية تدين العدوان الإيراني على الأردن والكويت والبحرين

شعار جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
 
الأربعاء، 10-06-2026 01:49 م

الوكيل الإخباري-   دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على المملكة ودولة الكويت ومملكة البحرين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

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وأعرب أبو الغيط في بيان اليوم الأربعاء، عن قلقه الشديد بشأن استمرار إيران في العدوان على الأراضي العربية كأسلوب للتصعيد، مؤكداً أنه يعد نهجا مرفوضا يكشف عن مسعى يستهدف زعزعة الأمن الإقليمي العربي وابتزاز المجتمع الدولي في آن واحد.

 
 


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