الجامعة العربية تدين العدوان الإيراني على الأردن والكويت والبحرين

وأعرب أبو الغيط في بيان اليوم الأربعاء، عن قلقه الشديد بشأن استمرار إيران في العدوان على الأراضي العربية كأسلوب للتصعيد، مؤكداً أنه يعد نهجا مرفوضا يكشف عن مسعى يستهدف زعزعة الأمن الإقليمي العربي وابتزاز المجتمع الدولي في آن واحد.
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