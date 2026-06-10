الجامعة العربية تدين العدوان الإيراني على الأردن والكويت والبحرين

الوكيل الإخباري- دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على المملكة ودولة الكويت ومملكة البحرين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

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