الجامعة العربية تدين الغارات الإسرائيلية على بيروت

وأكد أبو الغيط في بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم، أن مساعي الاحتلال لتوتير الأجواء اللبنانية واضحة، وأن إسرائيل تفرغ اتفاق وقف الأعمال العدائية من مضمونه بتكرار الخروقات والغارات.
ودعا أبو الغيط الوسيطين الأميركي والفرنسي لممارسة ضغوط على الطرف الإسرائيلي من أجل حماية اتفاق وقف الأعمال العدائية وتثبيت الهدوء من جديد.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية على ضرورة تنفيذ القرار الأممي (1701) بشكل شامل ودقيق، والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية بكافة بنوده، بما في ذلك تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من خمس نقاط ما زالت تحتلها في جنوب لبنان.
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