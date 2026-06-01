الجامعة العربية تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على لبنان

وشدد أبو الغيط على ضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذي يشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته في هذا الصدد، وإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل للقرار 1701.
وأكد المتحدث باسم الأمين العام تضامن الجامعة العربية مع لبنان وشعبه، ووقوفها بجانب الدولة اللبنانية في مواجهة تداعيات هذا العدوان، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية في سبيل استعادة الأمن والاستقرار وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، بما في ذلك مطالبة مجلس الأمن بالعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب اللبناني، والسماح بعودة النازحين إلى مناطقهم وديارهم.
-
أخبار متعلقة
-
6 شهداء جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
-
اليابان تلغي مئات الرحلات الجوية مع اقتراب العاصفة "جانجمي"
-
تقارير تكشف نزيفاً حاداً في صفوف الدبلوماسيين الأمريكيين
-
نتنياهو يوجه جيش الاحتلال بشن ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت
-
ماكرون: البحرية الفرنسية اعتلت ناقلة نفط مرتبطة بروسيا
-
الاحتلال ينذر بإخلاء 9 بلدات وقرى جنوب لبنان
-
ترامب يطالب بـ"عدم التدخل" في سياساته بشأن إيران
-
الشرع يعزي عائلة زوج الطبيبة رانيا العباسي بعد تأكيد مقتل أطفالها الستة