الإثنين 2026-06-01 11:04 ص

الجامعة العربية تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على لبنان

الجامعة العربية تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على لبنان
الجامعة العربية تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على لبنان
 
الإثنين، 01-06-2026 09:02 ص
الوكيل الإخباري-  دان الأمين العام لـجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، والإمعان في التوغل على الأراضي اللبنانية، ومواصلة تدمير القرى والمعالم الأثرية في الجنوب اللبناني، واستهداف المدنيين وتهجيرهم، في انتهاك سافر لسيادة لبنان وخرق خطير للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.اضافة اعلان


وشدد أبو الغيط على ضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذي يشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته في هذا الصدد، وإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل للقرار 1701.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام تضامن الجامعة العربية مع لبنان وشعبه، ووقوفها بجانب الدولة اللبنانية في مواجهة تداعيات هذا العدوان، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية في سبيل استعادة الأمن والاستقرار وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، بما في ذلك مطالبة مجلس الأمن بالعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب اللبناني، والسماح بعودة النازحين إلى مناطقهم وديارهم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

المرأة والجمال كيف تنسقين الملابس الملونة بأسلوب أنيق في صيف 2026؟

تشير دراسات علمية حديثة إلى أن القهوة قد تحمل مجموعة من الفوائد الصحية المحتملة عند تناولها باعتدال، بدءاً من دعم صحة القلب وصولاً إلى تعزيز وظائف الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي. وبحسب موقع Verywell

طب وصحة فوائد صحية محتملة للقهوة.. تعرفوا عليها!

الكونغو تواجه إيبولا .. مؤشرات تعافٍ وتحذيرات من انتشار عالمي

عربي ودولي الكونغو تواجه إيبولا .. مؤشرات تعافٍ وتحذيرات من انتشار عالمي

09

فيديو منوع عصير المغنيسيوم الطبيعي لرفع الطاقة وتحسين النوم وصحة القلب

انستغرام

تكنولوجيا لفيديو عالي الدقة على "انستغرام".. إليك الخطوات

6 شهداء جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

عربي ودولي 6 شهداء جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

ب

اقتصاد محلي السيارات تتصدر صادرات الزرقاء التجارية بقيمة تقارب 32 مليون دينار أيار الماضي

طبياً، يُطلق العلماء على هذه الحالة اسم "صداع المحفز البارد". وتحدث نتيجة التبريد السريع لسقف الفم أو مؤخرة الحلق، مما يتسبب بانقباض الأوعية الدموية فجأة، قبل أن تُجبر على التمدد مجدداً لاستعادة تدفق

طب وصحة لماذا يسبب تناول الآيس كريم صداعاً حاداً في الوجه؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 