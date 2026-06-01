الجامعة العربية تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على لبنان

الوكيل الإخباري- دان الأمين العام لـجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، والإمعان في التوغل على الأراضي اللبنانية، ومواصلة تدمير القرى والمعالم الأثرية في الجنوب اللبناني، واستهداف المدنيين وتهجيرهم، في انتهاك سافر لسيادة لبنان وخرق خطير للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.





وشدد أبو الغيط على ضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذي يشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته في هذا الصدد، وإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل للقرار 1701.



وأكد المتحدث باسم الأمين العام تضامن الجامعة العربية مع لبنان وشعبه، ووقوفها بجانب الدولة اللبنانية في مواجهة تداعيات هذا العدوان، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية في سبيل استعادة الأمن والاستقرار وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، بما في ذلك مطالبة مجلس الأمن بالعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب اللبناني، والسماح بعودة النازحين إلى مناطقهم وديارهم.





