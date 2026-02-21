السبت 2026-02-21 07:31 م

الجامعة العربية تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

السبت، 21-02-2026 06:30 م

الوكيل الإخباري-   أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، تصريحات بالغة التطرف صدرت عن السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي الذي أشار إلى أن لإسرائيل الحق في السيطرة على الشرق الأوسط، متحججًا بنصوص دينية من العهد القديم.

وأكد أبو الغيط أن هذه التصريحات مخالفة لجميع أبجديات الدبلوماسية وأعرافها الراسخة، فضلًا عن مجافاتها للمنطق والعقل، وأنها تناقض سياسات الولايات المتحدة ومواقفها على طول الخط بهدف مغازلة الجمهور اليميني في إسرائيل.

 
 


