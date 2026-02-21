الجامعة العربية تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

الوكيل الإخباري- أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، تصريحات بالغة التطرف صدرت عن السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي الذي أشار إلى أن لإسرائيل الحق في السيطرة على الشرق الأوسط، متحججًا بنصوص دينية من العهد القديم.

