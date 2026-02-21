الجامعة العربية تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

وأكد أبو الغيط أن هذه التصريحات مخالفة لجميع أبجديات الدبلوماسية وأعرافها الراسخة، فضلًا عن مجافاتها للمنطق والعقل، وأنها تناقض سياسات الولايات المتحدة ومواقفها على طول الخط بهدف مغازلة الجمهور اليميني في إسرائيل.
