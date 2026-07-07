الثلاثاء 2026-07-07 01:52 م

الجامعة العربية تدين مخططات إرهابية استهدفت المغرب

كد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، أن استهداف المغرب أو المساس باستقراره يمثل اعتداء مرفوضا على أمن دولة عربية، مشيدا بيقظة الجهاز الأمني الذي أحبط المخطط. وأعرب فهمي في بيان اليوم الثلا
ارشيفية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 12:19 م
الوكيل الإخباري-   أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، أن استهداف المغرب أو المساس باستقراره يمثل اعتداء مرفوضا على أمن دولة عربية، مشيدا بيقظة الجهاز الأمني الذي أحبط المخطط.اضافة اعلان


وأعرب فهمي في بيان اليوم الثلاثاء، عن تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع المملكة المغربية، قيادة وحكومة وشعبا ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها الوطني وصون سيادتها وحماية مواطنيها ومؤسساتها من أي تهديدات إرهابية.

وأكد أهمية تعزيز التعاون العربي وتكثيف التنسيق الأمني والقضائي وتبادل المعلومات بين الدول العربية من اجل تعزيز سبل مواجهة التنظيمات الإرهابية بجميع أشكالها.
 
 


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