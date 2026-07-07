الجامعة العربية تدين مخططات إرهابية استهدفت المغرب

وأعرب فهمي في بيان اليوم الثلاثاء، عن تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع المملكة المغربية، قيادة وحكومة وشعبا ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها الوطني وصون سيادتها وحماية مواطنيها ومؤسساتها من أي تهديدات إرهابية.
وأكد أهمية تعزيز التعاون العربي وتكثيف التنسيق الأمني والقضائي وتبادل المعلومات بين الدول العربية من اجل تعزيز سبل مواجهة التنظيمات الإرهابية بجميع أشكالها.
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