الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون بشأن الأونروا

وحذرت الجامعة في بيان اليوم الثلاثاء، من أن هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليه، ستكون له تداعيات كارثية وسيقوض قدرة الأونروا على القيام بمهامها الأممية في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي لا غنى ولا بديل عنها، خاصة في قطاع غزة ودورها الأساسي في جهود إعادة الإعمار.
ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومؤسساته إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المستهدفة للأونروا، بما فيها اتخاذ إجراءات عقابية لدولة الاحتلال لإرغامها على التراجع عن تلك القوانين والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
-
أخبار متعلقة
-
موسكو: نحتفظ بحق الرد على تصرفات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا تجاه سفاراتنا
-
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة أوكرانيا ويصر على حضوره بالطائرة
-
البحرين تؤكد أهمية دور السعودية والإمارات في دعم أمن اليمن
-
توضيح هام من الرئاسة السورية حول إطلاق نار وعملية اغتيال في محيط قصر الشعب
-
10 دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني "الكارثي" في غزة
-
مجلس النواب اليمني: ندعم قرارات مجلس القيادة الرئاسي ونثمن المواقف السعودية
-
مجلس الدوما يطالب برد حازم على استهداف مسيرات معادية مقر إقامة بوتين
-
فون دير لاين تحدد أهم ضمانة أمنية لأوكرانيا