الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون بشأن الأونروا

الوكيل الإخباري- أدانت جامعة الدول العربية مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والذي يأتي في إطار الاستهداف المتواصل للأونروا على مدار السنوات الماضية. اضافة اعلان





وحذرت الجامعة في بيان اليوم الثلاثاء، من أن هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليه، ستكون له تداعيات كارثية وسيقوض قدرة الأونروا على القيام بمهامها الأممية في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي لا غنى ولا بديل عنها، خاصة في قطاع غزة ودورها الأساسي في جهود إعادة الإعمار.



ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومؤسساته إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المستهدفة للأونروا، بما فيها اتخاذ إجراءات عقابية لدولة الاحتلال لإرغامها على التراجع عن تلك القوانين والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

