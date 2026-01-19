الجامعة العربية ترحب باتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل في سوريا

وجددت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان، اليوم الاثنين التزامها بكل ما من شأنه تعزيز سيادة الجمهورية العربية السورية واستقرارها ووحدة وسلامة أرضيها، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى دعم سوريا.
