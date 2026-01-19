الإثنين 2026-01-19 10:55 م

الجامعة العربية ترحب باتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل في سوريا

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
 
الإثنين، 19-01-2026 10:05 م

الوكيل الإخباري-   رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، والتي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية العربية السورية، باعتبارها خطوة مهمة علي طريق بناء الدولة السورية الجديدة وتعزيز مؤسساتها.

وجددت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان، اليوم الاثنين التزامها بكل ما من شأنه تعزيز سيادة الجمهورية العربية السورية واستقرارها ووحدة وسلامة أرضيها، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى دعم سوريا.

 
 


