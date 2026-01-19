الجامعة العربية ترحب باتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل في سوريا

الوكيل الإخباري- رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، والتي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية العربية السورية، باعتبارها خطوة مهمة علي طريق بناء الدولة السورية الجديدة وتعزيز مؤسساتها.

اضافة اعلان