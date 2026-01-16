الجامعة العربية ترحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان صادر عن الجامعة العربية؛ إن تشكيل اللجنة يمثل خطوة مهمة على طريق تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام.
