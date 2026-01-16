الجامعة العربية ترحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة

الوكيل الإخباري- رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة برئاسة الدكتور علي شعث، معربًا عن تقديره لجهود جمهورية مصر العربية ودولة قطر وبقية الوسطاء في هذا الصدد.

