الجمعة 2026-01-16 09:46 م

الجامعة العربية ترحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
 
الجمعة، 16-01-2026 09:10 م

الوكيل الإخباري-    رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة برئاسة الدكتور علي شعث، معربًا عن تقديره لجهود جمهورية مصر العربية ودولة قطر وبقية الوسطاء في هذا الصدد.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان صادر عن الجامعة العربية؛ إن تشكيل اللجنة يمثل خطوة مهمة على طريق تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام.

 
 


