الجامعة العربية ترحب بقرار خمس دول فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين متطرفين

الوكيل الإخباري- رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بقرار كل من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلاندا وكندا والنرويج فرض عقوبات على وزيرين متطرفين في الحكومة الإسرائيلية بسبب تحريضهما المستمر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

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