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الجامعة العربية ترحب بقرار خمس دول فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين متطرفين

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
 
الأربعاء، 11-06-2025 11:40 ص

الوكيل الإخباري-    رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بقرار كل من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلاندا وكندا والنرويج فرض عقوبات على وزيرين متطرفين في الحكومة الإسرائيلية بسبب تحريضهما المستمر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

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وأكد أبو الغيط في بيان، أن القرار يعد خطوة مهمة نحو محاسبة مسؤولين في حكومة دولة الاحتلال تورطوا في تحريض واضح على العنف ورسخوا من نهج استهداف الفلسطينيين في الضفة من قبل المستوطنين مع الإفلات من العقاب.

 
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