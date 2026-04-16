الجامعة العربية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

جامعة الدول العربية
الخميس، 16-04-2026 11:28 م

الوكيل الإخباري-   رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الخميس، بوقف إطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام، يبدأ سريانه اعتبارًا من منتصف ليل اليوم.

وأكد، أن ذلك يعد تطورًا إيجابيًا لا سيما فيما يتعلق بوقف معاناة الشعب اللبناني، معربًا عن بالغ التقدير للجهود الدبلوماسية التي بذلتها عدد من الدول العربية في سبيل الدفع باتجاه التوصل لهذا الاتفاق.

 
 


جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر منازل في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان

