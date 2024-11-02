الجامعة العربية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة

جاء ذلك في بيان، اليوم السبت، بمناسبة الذكري الـ107 لإصدار وزير خارجية بريطانيا "بلفور" تصريحه بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين الذي صدر في مثل هذا اليوم عام 1917 ليشكل بداية مأساة القرن التي حلت بالشعب الفلسطيني.
وجددت الجامعة، مطالبها بتصحيح هذا الخطأ التاريخي، وطالبت بريطانيا والدول التي لم تتخذ بعد هذه الخطوة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية دعما للسلام وفق رؤية حل الدولتين، مؤكدة أن السلام الشامل والعادل والدائم له طريق واحد عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
كما نددت بقرار الكنيست الإسرائيلي بمنع عمل وكالة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك إضافي صارخ لميثاق الأمم المتحدة والإرادة الدولية والقيم والمعاني الإنسانية.
بترا
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