الجامعة العربية تطالب بالوقف الفورى للعدوان الإسرائيلي على غزة

جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، الذي عُقد في باريس بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.
ودعا زكي إلى تكثيف الجهود الدولية لتقديم المساعدات المالية والإغاثية للبنان، ودعم الجيش اللبناني في مهمته لحماية البلاد وبسط السيادة. ولفت إلى ضرورة إنهاء الشغور الرئاسي الحالي في لبنان والتوصل لتوافقات تساهم في انتخاب رئيس للجمهورية، حفاظاً على تماسك المؤسسات وتفعيل دورها في ظل التحديات الراهنة.
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