الجامعة العربية تطالب بالوقف الفورى للعدوان الإسرائيلي على غزة

الوكيل الإخباري- طالبت جامعة الدول العربية بإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان والوقف الفوري لإطلاق النار، مع ضرورة الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 1701 لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان وتخفيف المأساة الإنسانية.

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