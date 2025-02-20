الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء أي خطوات تعرض السودان للتقسيم

07:51 م

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الوكيل الإخباري- أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن قلقها واستهجانها إزاء أية خطوات يكون من شأنها أو يترتب عليها المس بوحدة السودان أو تعريضه للتقسيم أو التفتت تحت أي ذريعة أو مسمى. اضافة اعلان





وقالت الأمانة العامة، في بيان، إنها تذكر، جميع الأطراف بسعيها الدؤوب للمساهمة في معالجة الأزمة السودانية انطلاقاً من الثوابت العربية القائمة أساساً على الحفاظ على سيادة السودان ووحدته الترابية وصيانة مؤسساته القومية.