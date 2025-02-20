الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء أي خطوات تعرض السودان للتقسيم

وقالت الأمانة العامة، في بيان، إنها تذكر، جميع الأطراف بسعيها الدؤوب للمساهمة في معالجة الأزمة السودانية انطلاقاً من الثوابت العربية القائمة أساساً على الحفاظ على سيادة السودان ووحدته الترابية وصيانة مؤسساته القومية.
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