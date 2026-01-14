الجامعة العربية: قضايا الشباب والرياضة باتت مسألة أمن قومي عربي

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة العادية التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، التي انطلقت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تسلّمت رئاسة هذه الدورة خلفًا لجمهورية العراق.
وأشار الأمين العام إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل مرحلة عالمية بالغة التعقيد، تتسم بتصاعد التوترات الدولية، وتراجع فاعلية القانون الدولي، إلى جانب حالة من عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن التحولات التكنولوجية المتسارعة وعودة النزعات الحمائية.
وسلّط أبو الغيط الضوء على التحديات التي يواجهها جيل الشباب، وبخاصة الجيل المعروف بـ«جيل زد»، الذي يضم نحو 2.5 مليار نسمة حول العالم، موضحًا أن الانغماس العميق في العالم الافتراضي، وانتشار منصات التواصل الاجتماعي ونماذج الذكاء الاصطناعي، أسهم في إحداث فجوة متزايدة بين الأجيال، وأضعف ارتباط الشباب بالثقافات المحلية، محذّرًا من التداعيات الثقافية والنفسية لهذه الظاهرة.
وشدّد على أن المؤسسات المعنية بالشباب والرياضة في الدول العربية تتحمّل مسؤولية تاريخية في التعامل مع هذه التحديات، من خلال سياسات متوازنة توظّف التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتعزيز الانتماء.
وأكد أن المجتمعات العربية، بما تملكه من ثقل شبابي، تمتلك فرصة حقيقية لصناعة المستقبل، إذا ما جرى الاستثمار الواعي في طاقات الشباب.
-
أخبار متعلقة
-
المساعدة في الطريق .. نجل الشاه المخلوع يصب الزيت على نار الشارع الإيراني
-
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تطالب سيئول بالاعتذار
-
وسائل إعلام: كامالا هاريس اشترت منزلا بـ 8 ملايين دولار في كاليفورنيا
-
غوتيريش يهدد بإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بسبب الأونروا
-
إحصاء: ضربات ترامب الجوية في عام واحد تعادل حصيلة بايدن في 4 سنوات
-
صحفية تضع ترامب في موقف محرج بشأن وعد قديم للأمريكيين
-
فرنسا .. عدد الوفيات يفوق عدد المواليد لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية
-
مجلس الأمن يناقش أوضاع اليمن اليوم