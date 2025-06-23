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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صواريخ من إيران

صواريخ
صواريخ
 
الإثنين، 23-06-2025 03:20 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق موجة صواريخ جديدة من إيران نحو إسرائيل، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تعمل على اعتراضها.اضافة اعلان


وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "بدء هجوم صاروخي ضد الكيان الصهيوني".

وقد دوت صفارات الإنذار في منطقة القدس وتل أبيب الكبرى ونتانيا إثر إطلاق الصواريخ الإيرانية.
 
gnews

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