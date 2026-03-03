الثلاثاء 2026-03-03 07:02 م

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر إثر رصد هجوم صاروخي إيراني جديد

الثلاثاء، 03-03-2026 04:49 م

الوكيل الإخباري- أطلقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنذاراً مبكراً، إثر رصد هجوم صاروخي إيراني جديد باتجاه إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل ومنطقة البحر الميت.

 
 


