الجبهة الداخلية الإسرائيلية تطالب السكان بالتزام الملاجئ

الوكيل الإخباري- طالبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية السكان بالتزام الملاجئ بعد الاشتباه في تسلل طائرات مسيرة.

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وأضافت أن صفارات الإنذار تدوي في خليج حيفا ونهاريا وعكا ونحو 20 بلدة بالجليل.