 
الثلاثاء 2024-09-24 11:11 ص
 
 

الجبهة الداخلية الإسرائيلية توقف التعليم في بلدات بالشمال

مدرسة في الشمال الإسرائيلي
مدرسة في الشمال الإسرائيلي
الثلاثاء، 24-09-2024 08:36 ص

الوكيل الإخباري- قال موقع والا أن الجبهة الداخلية تصدر تعليمات جديدة بوقف التعليم في بلدات إضافية شمالي إسرائيل اليوم الثلاثاء.

اضافة اعلان


وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بورود أنباء أولية عن إصابة منزل في مدينة طمرة شمالي إسرائيل جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

 
gnews

أحدث الأخبار

جسر الملك حسين

أخبار محلية تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين الأحد القادم

أرشيفية

أخبار محلية عاجل| كشف غموض جريمة قتل في الكرك

جانب من الحرائق بكريات شمونة

عربي ودولي مصابون بنهاريا ونيران بكريات شمونة

أرشيفية

خاص بالوكيل أبو نوار: إسرائيل أساءت تقدير قوة حزب الله .. وسلاح الجو لا يحسم المواجهة

من المصدر

منوعات تحذير.. القراد يحمل مرضا نادرا لا يوجد له علاج

الموز

طب وصحة مفاجأة.. ماذا يحدث لك عند تناول الموز؟

تعبيرية

ترند "مرض غامض" يثير قلق المصريين.. ما علاقته بالمياه ؟

الرئيس الأوكراني زيلينسكي

عربي ودولي فيلا زيلينسكي عُرضت للبيع .. ولا زبائن



 


الأكثر مشاهدة